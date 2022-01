Microsoft schakelt Excel 4.0-macro's wegens veiligheid standaard uit in Excel

Om gebruikers tegen aanvallen te beschermen heeft Microsoft besloten om Excel 4.0-macro's standaard in Excel uit te schakelen, zo laat het techbedrijf in een blogposting weten. Deze macroversie werd in 1992 geïntroduceerd en laat gebruikers allerlei taken binnen Excel automatiseren. De versie is inmiddels vervangen door macroversie 5.0.

Toch maken aanvallers nog steeds op grote schaal gebruik van Excel 4.0-macro's om gebruikers met malware te infecteren. Standaard blokkeert Office het uitvoeren van macro's, maar laat gebruikers die via een paar muisklikken weer inschakelen. Met de nu doorgevoerde maatregel worden Excel 4.0-macro's helemaal geblokkeerd. Gebruikers moeten een specifieke optie in de instellingen van Excel eerst inschakelen om Excel 4.0-macro's toch uit te kunnen voeren.

"Dit zal onze klanten helpen om zich tegen gerelateerde securitydreigingen te beschermen", stelt Microsofts Catherine Pidgeon. Systeembeheerders hebben daarnaast via Group Policies de mogelijkheid om het gebruik van alle XLM-macro's binnen hun organisatie te blokkeren, waaronder in nieuw aangemaakte bestanden door gebruikers.