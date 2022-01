Apple gestopt met uitbrengen van beveiligingsupdates voor iOS 14

Apple is gestopt met het uitbrengen van beveiligingsupdates voor iOS 14. Gebruikers zullen naar iOS 15 moeten upgraden als ze nog patches voor beveiligingsproblemen willen blijven ontvangen. Vorige week meldden 9to5Mac en MacRumors dat gebruikers van iOS 14.8 geen update meer naar iOS 14.8.1 kregen aangeboden, terwijl dat eerst nog wel het geval was. De enige nu beschikbare optie is de upgrade naar iOS 15.

"Wanneer je gebruikmaakt van iOS of iPadOS 14.5 of nieuwer, kun je nu de optie krijgen om tussen twee software-updateversies te kiezen. Deze optie laat je kiezen tussen het updaten naar de laatste versie van iOS of iPadOS 15 zodra die beschikbaar komt, of van iOS of iPadOS 14 gebruikmaken terwijl het gedurende een bepaalde periode nog belangrijke beveiligingsupdates ontvangt", aldus een document van Apple dat vorig jaar september verscheen.

Apple laat tegenover Ars Technica weten dat de ondersteuning van iOS 14 met beveiligingsupdates altijd tijdelijk was en gebruikers uiteindelijk naar iOS 15 moeten updaten om up-to-date te blijven.