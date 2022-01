BBB wil opheldering van Rutte over gebruik van Signal door politici

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft minister-president Rutte om opheldering gevraagd over het toenemende gebruik van Signal onder bewindspersonen en ambtenaren en vraagt om een onderzoek naar een verbod van de versleutelde chatapp op werktelefoons van de Rijksoverheid. Signal biedt gebruikers een optie, in het Nederlands "verlopende berichten", waardoor chats na verloop van tijd bij zowel de afzender als de ontvanger worden verwijderd.

Volgens BNR is meer dan een derde van de nieuwe ministers en staatssecretarissen die deze week aantraden op Signal te vinden. Ook gemeentebesturen van Nijmegen, Delft en Amsterdam communiceren via Signal. Zakelijke sms'jes en chatberichten van ambtenaren en bestuurders, zowel op zakelijke als privételefoons, vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn nu zorgen dat bestuurscommunicatie die via Signal plaatsvindt mogelijk onrechtmatig wordt verwijderd.

Aanleiding voor BBB-Kamerlid Van der Plasom vragen aan de minister-president te stellen. "Deelt u onze zorg dat communicatie die onder de Wob opgevraagd zou kunnen worden door de automatische verwijderfunctie verloren kan gaan?", vraagt Van der Plas. Ze wil ook van Rutte weten welke bewindslieden in het kabinet communiceren via Signal en wie het gebruikt voor werkgerelateerde communicatie. De minister president moet ook duidelijk maken welke bewindslieden de verwijderfunctie gebruiken.

Het BBB-Kamerlid wil ook een overzicht van de ministeries die van Signal gebruikmaken en in hoeverre dit wordt aangemoedigd in hun beleid richting ambtenaren. "Hoe moet de burger op de volledigheid van de vrijgegeven communicatie in een Wob-verzoek vertrouwen als deze communicatie bij regelmaat zonder toezicht verwijderd kan worden", vraagt Van der Plas verder.

Afsluitend wil Van der Plas weten of de minister-president bereid is om het gebruik van Signal door collega-bewindslieden voor werkgerelateerde communicatie te ontmoedigen. "Bent u bereid om de mogelijkheid tot een verbod van Signal op werktelefoons van ambtenaren van de Rijksoverheid en bewindslieden te onderzoeken?", besluit het BBB-Kamerlid haar vragen. De minister-president heeft drie weken om te reageren.