Merck wint rechtszaak over vergoeding van schade NotPetya-malware

De farmaceutische gigant Merck heeft een rechtszaak gewonnen tegen de eigen verzekeringsmaatschappij over het vergoeden van de 1,4 miljard dollar schade die het als gevolg van de NotPetya-malware leed. Bij de aanval met de NotPetya-malware raakten computers via een malafide update van het Oekraïense softwarebedrijf M.E.Doc besmet. NotPetya deed zich voor als ransomware, maar had als enig doel het saboteren van computers.

Bij Merck raakten veertigduizend computers met NotPetya besmet, wat voor een schade van 1,4 miljard dollar zorgde. Het bedrijf had ter bescherming tegen dergelijke schade een verzekering van 1,75 miljard dollar afgesloten. De verzekeringsmaatschappij weigerde echter de schade van Merck te vergoeden, omdat het vond dat de NotPetya-aanval een oorlogsdaad van Rusland tegen Oekraïne was. In de verzekeringspolis was een clausule opgenomen dat schade door oorlogsdaden niet wordt vergoed, zo melden Bloomberg Law en Lexology.

Merck tekende beroep aan. Volgens de farmaceutische gigant ging het namelijk niet om officiële statelijke actie en maakte de clausule geen melding van cyberaanvallen. De rechter was het hiermee eens, aangezien de omschrijving van de clausule alleen over een gewapend conflict gaat en geen melding maakt dat cyberaanvallen niet worden gedekt. Merck had dan ook alle recht om aan te nemen dat de uitzonderingsclausule alleen opging voor traditionele vormen van oorlogsvoering en niet voor cyberaanvallen zoals NotPetya, aldus de rechter.