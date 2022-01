Europol: cryptovaluta slechts een klein deel van criminele transacties

Criminelen maken op beperkte schaal gebruik van cryptovaluta. De meeste transacties die aan criminele activiteiten zijn te koppelen zijn in cash of andere transacties, niet cryptovaluta. Dat stelt Europol in een vandaag gepubliceerd rapport (pdf).

De opsporingsdienst stelt dat het lastig is om de schaal en het aandeel te schatten van het illegaal gebruik van cryptovaluta door criminelen. Toch is het gebruik van bitcoin en andere crypto's beperkt. Volgens Europol heeft dit onder andere met de hoge volatiliteit te maken, waardoor criminelen cryptovaluta niet als langetermijninvestering zouden zien. Verder stelt de opsporingsdienst dat cryptovaluta niet helemaal anoniem zijn. "Bitcoins zijn altijd traceerbaar geweest en niet volledig anoniem."

Sommige cryptovaluta, zoals Monero, bieden gebruikers meer privacy. Vanwege de kenmerken van deze "privacy coins" is hun aandeel echter lastig vast te stellen, claimt Europol. De Europese opsporingsdienst voegt toe dat het niet alleen meer cybercriminelen zijn die van cryptovaluta gebruikmaken, maar ook andere type criminelen. Het gaat dan met name om het witwassen van crimineel verkregen geld.

"Cryptovaluta blijft aantrekkelijk voor criminelen, met name vanwege de pseudo-anonieme aard en het gemak en snelheid waarmee geld is over te maken. Het gebruik van cryptovaluta voor illegale activiteiten lijkt slechts een klein deel van de totale cryptovaluta-economie uit te maken, en lijkt verhoudingsgewijs kleiner dan de hoeveelheid illegaal geld betrokken bij traditionele financiering", aldus de conclusie van het rapport.