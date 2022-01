Hoogleraar: Silicon Valley moet opschieten met surveillancebestendige systemen

Silicon Valley moet haast maken met de ontwikkeling van surveillancebestendige systemen, aangezien er een kans is dat autoritaire regimes de wereld in de toekomst zullen leiden. Dat zegt Matthew Green, cryptograaf en hoogleraar aan de Johns Hopkins University.

Via Twitter waarschuwt hij techbedrijven dat de beschikbare tijd om surveillancebestendige systemen te ontwikkelen aan het opraken is. "De Stasi had geen toegang tot de cloudback-ups van je smartphone, omdat er geen cloudback-ups (of smartphones) waren. Regimes maken gebruik van bestaande databronnen", aldus Green. Hij is het niet eens met personen die zeggen dat als autoritaire regimes de macht krijgen het niet uitmaakt of Silicon Valley privacybeschermende technologie heeft ontwikkeld. "Dat geeft autoritaire regimes teveel eer", zo stelt de hoogleraar.

De tweets van Green zorgden voor honderden reacties. "This is not a drill", reageert NSA-klokkenluider Edward Snowden op de oproep van de hoogleraar. Volgens Kurt Opsahl, bestuurslid van Usenix en plaatsvervangend uitvoerend directeur van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF, kan er worden gesteld dat privacybeschermende technologie een bescherming tegen autoritaire regimes is.

Verschillende mensen stellen dat surveillancebestendige systemen niet het antwoord op autoritarisme zijn. "Het laat alleen een deel van de mensen de problemen negeren", aldus critici. In een reactie daarop stelt Green dat "technology people" niet de oplossing, maar juist het probleem zijn. "En we moeten echt stoppen om het probleem te zijn. Er zijn eerder autoritaire overheden geweest en die zijn er nog steeds. Maar ze hadden nooit toegang tot technologie die zo krachtig is als wat we nu hebben."

Dankzij de "agressieve" wijze waarop Silicon Valley allerlei onveilige technologie uitrolde is er een "surveillance utopia" gecreëerd op een zo korte tijdschaal dat de meeste mensen niet eens door hebben wat er is gedaan, merkt Green op. "Toekomstige overheden hebben mogelijkheden die we tien jaar geleden niet konden verzinnen: gecentraliseerde dataopslag en verzamelingssystemen waarvan de Stasi zou blozen. Deze systemen bestaan omdat mensen zoals wij ze hebben gebouwd en het probleem om die dataopslag te beveiligen te verschuiven naar de toekomst. Maar we hebben bijna geen toekomst meer."

De hoogleraar erkent dat hij niet weet of meer privacy de oplossing is. "Het is mogelijk dat autoritaire regimes zeer efficiënt zijn en bedrijven zullen dwingen om onveilige systemen te maken die te misbruiken zijn, en consumenten op een Google-achtige schaal te dwingen ze te gebruiken." Dit zou ook voor autoritaire regimes een lastig proces zijn. Daarnaast is het niet nodig, omdat Silicon Valley het voorwerk al heeft gedaan door technologie op grote schaal uit te rollen, gaat Green verder. "Ze hebben dat roekeloos gedaan, zonder na te denken hoe het te misbruik zou zijn, en nu ontdekken ze dat het lastig is om de geest terug in de fles te stoppen."