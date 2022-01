Noorse privacytoezichthouder noemt Google Analytics mogelijk illegaal

Google Analytics is mogelijk illegaal en websites doen er verstandig aan om alternatieven te verkennen, zo stelt de Noorse privacytoezichthouder Datatilsynet. De uitspraak van de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit volgt op een uitspraak van de Oostenrijkse privacytoezichthouder die het gebruik van Googles statistiekenprogramma in strijd met de AVG verklaarde.

De uitspraak van de Oostenrijkse privacytoezichthouder volgde op een klacht van privacyorganisatie noyb. De organisatie, opgericht door privacyactivist Max Schrems, heeft bij privacytoezichthouders in heel de Europese Unie klachten over onder andere Google Analytics ingediend. Ook de Noorse toezichthouder ontving meerdere klachten over Google Analytics.

"Hoewel we in deze zaken nog geen conclusie hebben getrokken, gaan we kijken naar de Europese praktijk bij de behandeling van zaken, zegt Tobias Judin van Datatilsynet. "We weten dat er ook meer beslissingen zullen komen over Google Analytics van andere Europese datatoezichthouders. Daarom raden we nu iedereen aan om alternatieven voor Google Analytics te verkennen."

In het licht van de Schrems II-uitspraak van het Europese Hof van Justitie stelde de Oostenrijkse privacytoezichthouder dat de doorgifte van persoonlijke informatie via Google Analytics onrechtmatig was. Judin merkt op dat het niet per se verboden is om persoonlijke informatie naar de Verenigde Staten te sturen, maar dat er meestal wel maatregelen moeten worden genomen om dit legaal te laten zijn.

Hoewel dit specifieke geval betrekking had op Google Analytics, is het volgens de Noorse privacytoezichthouder belangrijk om op te merken dat andere websitetools ook persoonlijke informatie naar de Verenigde Staten kunnen sturen. Meer tools sturen veel meer data dan Google Analytics doet.

"Veel tools kunnen illegaal zijn om te gebruiken, en dan moeten de sites ze onmiddellijk verwijderen. In ernstige gevallen bestaat het risico op sancties van de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit, en aangezien er nu zoveel aandacht is voor deze zaken, verwachten we meer klachten te krijgen", zegt Judin. Eerder liet ook de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat Google Analytics mogelijk verboden wordt in Nederland.