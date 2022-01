Finse overheid meldt aanval op diplomaten met Pegasus-spyware

Finse diplomaten zijn het slachtoffer geworden van een aanval met de Pegasus-spyware waarbij hun smartphones stilletjes werden geïnfecteerd, zo stelt het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om Finse diplomaten in het buitenland, hoewel er geen landen bij naam worden genoemd. Ook is onbekend wie erachter de aanvallen zat. De spionage via de Pegasus-spyware zou inmiddels zijn gestopt, zo stelt het ministerie.

Het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken verwerkt informatie op verschillende veiligheidsniveaus. Informatie die via telefoon wordt uitgewisseld is openbaar of krijgt de laagste vertrouwelijkheidsclassificatie, aldus het ministerie. Wel kan de informatie onder de diplomatieke vertrouwelijkheid vallen. Verdere details over de spionage en hoe die werd ontdekt zijn niet gegeven.

Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.