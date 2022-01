Verdachte achter phishingaanvallen op WoningNet-gebruikers aangehouden

De politie heeft een 23-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het uitvoeren van phishingaanvallen tegen gebruikers van WoningNet. De man heeft vermoedelijk tientallen slachtoffers in heel Nederland voor zover bekend voor 25.000 euro opgelicht. Banken konden pogingen waarbij werd geprobeerd om nog eens 25.000 euro te stelen tegenhouden.

De Amsterdammer zou phishingmails en -sms'jes hebben verstuurd waarin werd gesteld dat de inschrijving van de ontvanger bij WoningNet verliep. Om de inschrijving te verlengen was een betaallink toegevoegd. De link wees echter naar een phishingsite. Met gegevens die slachtoffers op de phishingsite invulden kon er geld van hun rekening worden gestolen. Zeker tachtig mensen uit het hele land zijn slachtoffer geworden. De schade bedraagt voor zover nu bekend 25.000 euro.

De politie arresteerde de verdachte vorige week maandag tijdens een inval in een woning in Amsterdam, zo is vandaag bekendgemaakt. Tijdens de inval gooide de verdachte zijn laptop uit het raam. Deze is in beslag genomen voor onderzoek. Ook zijn er meerdere telefoons en ongeveer 1300 euro aan cash geld in beslag genomen. Eind vorig jaar werd een 17-jarige jongen uit Amsterdam ook aangehouden op verdenking van phishingaanvallen op WoningNet-gebruikers.