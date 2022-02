Kritieke kwetsbaarheid in Samba-module laat aanvaller code als root uitvoeren

Er is een kritieke kwetsbaarheid in een VFS-module van Samba gevonden waardoor een aanvaller op afstand op kwetsbare systemen code als root kan uitvoeren. Samba heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-44142, te verhelpen.

Samba is een opensourceprogramma dat van het smb-protocol gebruikmaakt en bijvoorbeeld Windows-machines met Unix-machines via zowel lokale netwerken als het internet laat communiceren. Via verschillende Virtual File System (VFS) modules is het mogelijk om de mogelijkheden van Samba verder uit te breiden. Een van deze modules is vfs_fruit, die voor betere compatibiliteit met Apple Server Message Block (SMB) clients en interoperabiliteit met Netatalk 3 Apple Filing Protocol (AFP) fileservers zorgt.

Een remote aanvaller met schrijftoegang tot de extended file attributes van vfs_fruit kan willekeurige code met de rechten van de Samba-daemon uitvoeren, wat meestal root is. De kwetsbaarheid werd gevonden door de bekende beveiligingsonderzoeker Orange Tsai van securitybedrijf DEVCORE. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 9.9 beoordeeld. Beheerders wordt aangeraden om te updaten naar 4.13.17, 4.14.12 of 4.15.5. Een andere oplossing is het uitschakelen van vfs_fruit.