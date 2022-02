Kamper trailerbouwer Broshuis slachtoffer van ransomware-aanval

Kamper trailerbouwer Broshuis,dat onder meer aan Nederlandse en Amerikaanse defensie levert, is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden. Daarbij zijn gegevens versleuteld en mogelijk ook buitgemaakt, aldus een verklaring van de onderneming. De aanval vond afgelopen zaterdag plaats.

"Een ongeautoriseerde derde partij heeft toegang geforceerd tot de systemen van Broshuis, waarbij de dader(s) data hebben versleuteld en mogelijk ook data hebben gestolen", zo stelt het bedrijf. Na ontdekking van de aanval zijn maatregelen genomen om de impact zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment is nog onbekend wat de aard en omvang van de getroffen data is.

De aanval is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer ransomware bestanden versleutelt die persoonsgegevens bevatten is dit een datalek. Er moet namelijk toegang tot de bestanden zijn geweest om deze te kunnen versleutelen, aldus de privacytoezichthouder. Broshuis laat afsluitend weten dat het de gebeurtenis zal gebruiken om te leren en verder te verbeteren. "We brengen u vanzelfsprekend direct op de hoogte zodra nieuwe informatie daar aanleiding toe geeft", aldus de trailerbouwer.

De trailerbouwer heeft meer dan vierhonderd medewerkers die voornamelijk werkzaam zijn op de hoofdvestiging, waar de opleggers niet alleen ontwikkeld maar ook geproduceerd worden. Naast de fabriek in Kampen heeft Broshuis vestigingen, agenten en servicepunten verspreid over heel Europa. Het bedrijf had in 2018 nog een omzet van 65 miljoen euro.