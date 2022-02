Minister: onderwijs moet leveranciers aanspreken op veiligheid surveillancesoftware

Het is onwenselijk wanneer surveillancesoftware die Nederlandse universiteiten en hogescholen gebruiken voor online tentamens onveilig is. Onderwijsinstellingen moeten daarom het gesprek aangaan met de leverancier, zodat de software beter wordt beveiligd. Dat zegt minister Dijkgraaf van Onderwijs op vragen van GroenLinks en de SP.

Kamerleden wilden opheldering naar aanleiding van een kwetsbaarheid in surveillancesoftware Proctorio, waardoor het mogelijk was om studenten via hun eigen webcam te bespioneren en op hun online accounts in te breken. GroenLinks-Kamerleden Westerveld en Bouchallikht vroegen de minister of hij het ook onwenselijk vindt wanneer surveillancesoftware die studenten verplicht moeten installeren onveilig is.

"Indien de gebruikte software achteraf gezien onveilig bleek, dan beschouw ik dat als onwenselijk. De onderwijsinstellingen dienen hierom het gesprek aan te gaan met de softwareleverancier, zodat de software beter beveiligd wordt", reageert de minister. Hij merkt op dat dat negen universiteiten op enig moment Proctorio hebben gebruikt. Bij een eerdere rondvraag onder 25 hogescholen gaf ongeveer de helft aan gebruik te maken van surveillancesoftware, maar is onduidelijk om welke software het gaat.

De SP vroeg Dijkgraaf of hij bereid is om het gebruik van surveillancesoftware zo snel mogelijk af te bouwen. Volgens de minister gaat hij niet over de inzet van dergelijke software en is dit aan de docenten en examencommissies, in samenspraak met de medezeggenschap. Wel stelt de minister dat onderwijsinstellingen voortdurend moeten kijken of er alternatieven inzetbaar zijn, zodat surveillancesoftware niet nodig is. "Indien een instelling een tentamen kan laten afleggen op een fraudebestendige manier die minder inbreuk maakt op de privacy van studenten, dan dient de instelling voor die alternatieve toetsingsvorm te kiezen."

Verder meldt Dijkgraaf dat op dit moment de coronamaatregelen in het mbo en hoger onderwijs worden geëvalueerd, waarbij ook aandacht is voor afstandsonderwijs. "Zoals aangegeven tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling van het onderwijs, ben ik voornemens om na de evaluatie, samen met het onderwijs een visie te ontwikkelen hoe digitalisering doordacht ingezet kan worden." Daarin zal de minister ook kijken naar een door de Tweede Kamer aangenomen motie van de SP die oproept tot het afbouwen van surveillancesoftware in het onderwijs.