Minister komt binnenkort met wetsvoorstel om spionage strafbaar te stellen

Minister Yesilgöz komt binnenkort met een wetsvoorstel om spionage strafbaar te stellen. Dat heeft de bewindsvrouw laten weten op vragen van de VVD. Kamerlid Rajkowski vroeg de minister tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer om opheldering naar aanleiding van de waarschuwingscampagne van de AIVD over spionage via sociale media zoals LinkedIn.

"Wij doen de slimste dingen in de tuinbouw. Wij verdienen hier ons brood mee, en dan proberen zij ordinair te jatten. Dan denk je: goh, dat is vrij heftig; de straf die erop staat zal wel heel hoog zijn. Maar niets is minder waar. De straffen in Nederland gaan over tienduizenden euro's, en ondertussen kan diegene al in het vliegtuig naar China zitten. In andere landen liggen straffen veel hoger. Daar kan je er jarenlang de bak voor ingaan", stelde VVD-Kamerlid Rajkowski.

Ze merkte op dat de VVD wil dat er hogere straffen komen, de AIVD het aanpakken van dit soort praktijken topprioriteit maakt en medewerkers en bedrijven beschermd worden en op de hoogte zijn van de risico's van hun vak. "Als het gaat over zware straffen denk ik dat het goed is om te doen wat in het coalitieakkoord staat en waarmee we nu ook bezig zijn op mijn ministerie: spionage strafbaar stellen", reageerde Yesilgöz.

Het kabinet had al in het coalitieakkoord aangegeven dat het spionage strafbaar gaat stellen. "De voorstellen gaan binnenkort in consultatie. Ik kan de exacte termijn nog niet geven, maar op zeer korte termijn zullen ze worden gedeeld", liet de minister verder weten. Ze voegde toe dat spionage een heel hoge prioriteit heeft bij alle Nederlandse inlichtingendiensten, ook de AIVD.