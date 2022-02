Alarmnummer 112 nu bij alle providers bereikbaar via wifi-bellen en 4G

Alarmnummer 112 is bij alle telecomaanbieders in Nederland bereikbaar via 4G en bellen via wifi, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag weten. Dat is verplicht sinds het ingaan van de beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112 in juli vorig jaar, maar afgelopen november bleek 112 nog niet overal bereikbaar te zijn via bellen via wifi en 4G. Daarop riep de ACM telecomproviders op om dit voor 2022 in orde te maken.

Om ervoor te zorgen dat 112 bereikbaar is via 4G en bellen via wifi is tevens een aanpassing nodig aan het besturingssysteem van smartphones. "Nu de telecomaanbieders de bereikbaarheid van 112 via wifi-bellen of 4G mogelijk hebben gemaakt, zijn de telefoonfabrikanten aan zet om de besturingssystemen van mobiele toestellen hiervoor geschikt te maken", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. "Dan kan het alarmnummer ook in de toekomst altijd gebeld worden."

Meesturen locatiegegevens

In de beleidsregel staat verder dat telecomaanbieders de identiteits- en locatiegegevens moeten meesturen naar de 112-meldkamer wanneer iemand met een mobiele telefoon het alarmnummer belt. Dit moet duidelijk maken vanaf welke locatie en door wie er wordt gebeld. De locatie-informatie wordt bepaald via de zendmasten waarlangs de verbinding loopt. Op dit punt voldeden telecomproviders al wel aan de beleidsregel.

De 112-meldkamer moet ook kunnen zien van welke nummers geen identiteitsgegevens bekend zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand belt met een anoniem prepaidnummer. "Het vergt tijd om tijdens het gesprek naar de identiteitsgegevens te vragen. De afgelopen maanden hebben mobiele telecomaanbieders op dit punt een inhaalslag gemaakt en op aandringen van de ACM informatie over anonieme prepaidnummers aan de 112-meldkamer verstrekt", zo laat de ACM weten. Om welke informatie het precies gaat wordt niet vermeld. Security.NL heeft de toezichthouder hierover vragen gesteld.