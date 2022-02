Amerikaanse fiscus maakt identificatie via gezichtsherkenning optioneel

De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft besloten om het gebruik van gezichtsherkenning voor het aanmaken van een account optioneel te maken. Biometrische data van accounts die eerder al zijn aangemaakt wordt verwijderd. Dat laat de IRS in een verklaring via de eigen website weten. Via een IRS-account is het onder andere mogelijk om belastingformulieren te bekijken en de status van betalingen in te zien.

Vorig jaar november kondigde de Amerikaanse fiscus aan dat alle mensen die een nieuw IRS-account aanmaakten verplicht een gezichtsherkenningscontrole moesten ondergaan. Hierbij werd er gebruik gemaakt van een externe, commerciële partij genaamd ID.me. Voor de controle moesten gebruikers een foto van hun rijbewijs, identiteitskaart of paspoort verstrekken, alsmede een selfie maken.

Afgelopen december liet de IRS weten dat gebruikers met een bestaand account tot de zomer van 2022 op deze manier konden inloggen, maar daarna ook eenbiometrische controle moesten ondergaan. De aankondiging zorgde voor felle kritiek. Begin deze maand meldde de Amerikaanse belastingdienst dat het zou stoppen met het gebruik van een derde partij voor gezichtsherkenningsverificatie.

In een nieuwe update over de situatie stelt de IRS dat het gebruik van gezichtsherkenning voortaan optioneel is. Belastingbetalers kunnen zich ook via een live interview authenticeren en zo een account zonder het gebruik van biometrische data aanmaken. Daarnaast zal van alle mensen die al een IRS-account hebben aangemaakt de biometrische data permanent worden verwijderd. Wanneer mensen toch van gezichtsherkenning gebruik willen maken gelden er nieuwe regels die ervoor zorgen dat gebruikte afbeeldingen worden verwijderd.