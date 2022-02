Jarenlange celstraffen voor diefstal van 563.000 euro via phishing

Vijf mannen en één vrouw die door middel van phishing en bankhelpdeskfraude 563.000 euro wisten te stelen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 3,5 jaar tot dertig dagen. Slachtoffers ontvingen een e-mail die van hun bank afkomstig leek en stelde dat een derde was gemachtigd om geld van hun rekening af te schrijven. Via een meegestuurde link kon dit worden voorkomen.

Na het aanklikken van de link werden slachtoffers gebeld door een man die zich voordeed als een bankmedewerker, zo meldt de rechtbank Midden-Nederland. Of slachtoffers eerst nog informatie op een phishingsite moesten invullen is niet duidelijk. De bijbehorende vonnissen zijn nog niet online verschenen. De zogenaamde bankmedewerker wist slachtoffers ervan te overtuigen om hun geld naar een "veilige rekening" over te boeken.

Het ging in werkelijkheid om de rekeningen van katvangers. Het geld dat slachtoffers overmaakten, voornamelijk 65-plussers, werd vervolgens opgenomen door 'cashers'. Mede op basis van de aangiften, chatgesprekken én camerabeelden van banken waar het geld is opgenomen komt de rechtbank tot bewezenverklaringen in de zaken van de zes verdachten.

Een 32-jarige man uit Veendam wordt gezien als hoofdverdachte. In een chatgesprek vertelt hij wekelijks over tonnen aan contant geld te beschikken. De rechtbank houdt hem verantwoordelijk voor het oplichten van negentien rekeninghouders voor een bedrag van ruim 563.000 euro én voor het witwassen van dit bedrag. Volgens de rechtbank zijn er ook aanwijzingen dat hij bij de oplichting van méér slachtoffers betrokken was.

De Veendammer werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. Die straf moet hij direct uitzitten. De rechtbank vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar dat deze verdachte een eventueel hoger beroep in vrijheid zou mogen afwachten. Daarnaast moet hij aan de opgelichte rekeninghouders een schadevergoeding betalen.

Een Amersfoortse verdachte die betrokken was bij het oplichten van vijftien rekeninghouders kreeg een celstraf van 2,5 jaar opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De andere verdachten hadden een kleinere rol in het geheel en hebben daarom lagere straffen gekregen. Het Openbaar Ministerie eiste veel hogere celstraffen, maar volgens de rechtbank is bij een groot aantal aangiften onvoldoende bewijs voor de betrokkenheid van de individuele verdachten.