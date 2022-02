Asustor rolt update uit wegens ransomware-aanval op NAS-systemen

NAS-fabrikant Asustor heeft wegens een ransomware-aanval op NAS-systemen een beveiligingsupdate uitgebracht en ddns-dienst myasustor.com tijdelijk uitgeschakeld. De afgelopen dagen werden NAS-systemen van Asustor het doelwit van de Deadbolt-ransomware, die data op de systemen voor losgeld versleutelt. Eerder werden NAS-systemen van QNAP door deze ransomware getroffen.

Het was onduidelijk hoe criminelen de NAS-systemen met de Deadbolt-ransomware konden versleutelen, maar nu blijkt dat er gebruik is gemaakt van kwetsbaarheden in de NAS-software. Details over deze beveiligingslekken zijn nog niet openbaar gemaakt. Wel roept Asustor gebruikers op om de nieuwste firmware te installeren. Na installatie van deze update (ADM 3.5.9) zal het niet langer mogelijk zijn om te downgraden.

Verder heeft de NAS-fabrikant besloten om de ddns-dienst myasustor.com tijdelijk uit te schakelen. Dynamic Domain Name System (ddns) zorgt ervoor dat dynamische ip-adressen aan een vast domein worden gekoppeld, zodat de gebruiker alleen het domein hoeft te onthouden. Via myasustor.com kunnen gebruikers zo hun NAS-systeem benaderen. Vooralsnog is het niet mogelijk voor slachtoffers om de versleutelde data te ontsleutelen.

Gebruikers wordt tevens geadviseerd een sterk wachtwoord te gebruiken en de standaard webserver-, https- en http-poorten te wijzigen. Tevens moeten SSH en SFTP, wanneer niet in gebruik, worden uitgeschakeld en dienen gebruikers regelmatig back-ups te maken. Vanwege het toenemend aantal ransomware-aanvallen zegt Asustor het eigen beleid tegen het licht te zullen houden om zo het vertrouwen van klanten te herwinnen. Ook maakt het bedrijf excuses voor het ongemak.