VS en VK waarschuwen voor wereldwijde spionagecampagne via zip-bestanden

De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven voor een spionagegroep die wereldwijd doelen door middel van zip-bestanden aanvalt. De groep wordt MuddyWater genoemd en is gelieerd aan de Iraanse inlichtingendienst, zo stellen de FBI, het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), de U.S. Cyber Command Cyber National Mission Force (CNMF) en het Britse National Cyber Security Centre (NCSC).

De groep heeft het voorzien op publieke en private organisaties in verschillende sectoren, waaronder telecom, defensie, olie en gas, in Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika. Voor het aanvallen van deze organisaties maakt de groep onder andere gebruik van bekende kwetsbaarheden in Microsoft Exchange en spearphishing. Bij deze gerichte phishingaanvallen verstuurt de groep zip-bestanden. De zip-bestanden bevatten een Excel-document met een kwaadaardige macro die, wanneer door de gebruiker ingeschakeld, malware installeert, of een pdf-document dat malware probeert te installeren.

Om aanvallen door de groep tegen te gaan adviseren de Amerikaanse en Britse autoriteiten het gebruik van application control software om te beperken welke applicaties en code gebruikers kunnen uitvoeren. "E-mailbijlagen en bestanden die via links in e-mails worden gedownload bevatten vaak uitvoerbare code", aldus de waarschuwing. Daarin wordt organisaties ook aangeraden om hyperlinks in e-mail helemaal uit te schakelen en externe e-mails van een banner te voorzien.

Tevens krijgen organisaties het advies om gebruikers te trainen en het gebruik van beheerdersrechten te beperken. "Gebruikers die met beheerdersrechten het internet browsen, e-mail gebruiken en code uitvoeren zijn een aantrekkelijk doelwit voor spearphishing, omdat hun systeem, zodra het is geïnfecteerd, aanvallers lateraal door het netwerk laat bewegen, aanvullende toegang geeft en zeer gevoelige informatie laat benaderen", staat verder in de waarschuwing vermeld. De FBI, CISA, CNMF en het NCSC geven in de waarschuwing ook verschillende indicators of compromise waarmee organisaties de malware binnen hun netwerken kunnen detecteren.