Google verwijdert versleutelde chatapp Briar uit Play Store

Google heeft de versleutelde chatapp Briar uit de Play Store verwijderd. De app is nog wel beschikbaar via appstore F-Droid en als directe APK-download. Briar is van origine een chatapp voor Android die berichten end-to-end versleutelt en de privacy van gebruikers beschermt door alle communicatie via het Tor-netwerk te laten lopen.

De chatapp vereist geen servers om te werken en laat gebruikers direct via een peer-to-peer-netwerk verbinding met elkaar maken. Dit moet het resistent tegen censuur maken en laat het zelfs zonder internettoegang werken, aldus de ontwikkelaars. Doordat er geen centrale server is vereist kan de chatapp ook via bluetooth of wifi werken. Ook is het mogelijk om versleutelde berichten via usb-sticks of sd-kaarten uit te wisselen met andere gebruikers.

Oorspronkelijk was Briar ook in de Google Play Store te vinden, maar het techbedrijf heeft de app verwijderd. Volgens het Briar-ontwikkelteam komt dit omdat het Google geen gebruikersnaam en wachtwoord voor het testen van de app heeft verstrekt. "Klaarblijkelijk beseffen ze niet dat ze elke willekeurige gebruikersnaam en wachtwoord kunnen kiezen", aldus de ontwikkelaars. Die hebben Google inmiddels van een gebruikersnaam en wachtwoord voorzien en hopen dat de app weer snel in de App Store is te vinden.