VVD wil opheldering van minister over strafmaat bij ddos-aanvallen

De VVD heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid opheldering gevraagd over de strafmaat bij ddos-aanvallen. Aanleiding is de veroordeling van een Brabantse man die in 2017 en 2018 ddos-aanvallen op websites van banken en de Belastingdienst uitvoerde. Hij kreeg jeugddetentie van 194 dagen opgelegd, waarvan 180 voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur.

Verschillende slachtoffers van de ddos-aanvallen eisten bij elkaar een schadevergoeding van ruim 900.000 euro. Volgens de rechter is dit bedrag vooralsnog onvoldoende onderbouwd. "Nader onderzoek is noodzakelijk en dit levert naar het oordeel van de rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding op", zo stelde de rechter, die de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaarde in de vordering. De getroffen partijen kunnen voor hun schadevergoeding nog wel bij een burgerlijke rechter aankloppen.

De veroordeling is aanleiding voor VVD-Kamerleden Rajkowski en Ellian om Kamervragen aan minister Yesilgöz te stellen. "Worden ddos-aanvallen die zijn uitgevoerd op vitale diensten door het openbaar ministerie (OM) bij het bepalen van de strafeis en bij de rechter bij de strafoplegging als een strafverzwarende omstandigheid gezien?", zo willen ze weten.

De minister moet ook duidelijk maken hoe vaak er recidive plaatsvindt bij de cybercriminelen die ddos-aanvallen hebben gepleegd en of er onderzoek wordt gedaan naar het recidiverisico bij cyberdelicten. "Hoe vaak wordt bij strafoplegging of bij een OM-afdoening de aanvullende interventie Hack_Right toegepast? Wat zijn hier tot nu toe de resultaten van en kunt u deze resultaten met de Kamer delen", vragen Rajkowski en Ellian verder. Hack_Right is een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen.

De twee VVD-Kamerleden willen ook weten of Yesilgöz het ermee eens is dat Hack_Right een positieve bijdrage kan leveren aan het voorkomen van recidive bij jonge cybercriminelen. "Zo ja, welke stappen onderneemt u om dit nadrukkelijker in het beleid naar voren te laten komen? Zo nee, waarom niet?" De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.