Kuipers: onbekend hoeveel ziekenhuizen door cyberaanvallen zijn geraakt

Het is onbekend hoeveel Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen de afgelopen jaren door cyberaanvallen zijn geraakt, zo laat minister Kuipers van Volksgezondheid weten. De minister reageerde op Kamervragen van de VVD, die opheldering had gevraagd naar aanleiding van berichtgeving in de media dat Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.

"Ik deel de zorgen dat er een toename is aan veiligheidsdreigingen voor zorginstellingen door een toename van cyberaanvallen. Tegelijkertijd kunnen cyberaanvallen nooit helemaal worden voorkomen", antwoordt Kuipers op vragen van VVD-Kamerleden Rajkowski en Tielen. Volgens de minister zijn zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, verantwoordelijk voor het op orde hebben en houden van hun informatiebeveiliging. "Onderdeel daarvan is het voldoen aan de wettelijk verplichte NEN 7510-norm die de kaders stelt om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van medische gegevens te borgen."

Rajkowski en Tielen wilden ook weten hoeveel Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen de afgelopen jaren zijn getroffen door cyberaanvallen, om wat voor soort aanvallen het ging en in hoeveel gevallen de continuïteit van de zorg in gevaar is gekomen als gevolg van een cyberaanval. "Het is niet bekend hoeveel zorginstellingen in 2021, 2020 en 2019 precies geraakt zijn door cyberaanvallen. Daarvan is geen meldingsplicht", reageert de minister.

Hij voegt toe dat Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, de afgelopen drie jaar ruim dertienhonderd hulpverzoeken en meldingen van (cyber)incidenten heeft ontvangen. Zo lieten vorig jaar vijf zorginstellingen weten dat ze waren geraakt door een ransomware-aanval, vier meer dan in 2020. Verder stelt Kuipers dat hij met de sector en Z-CERT samenwerkt om de zorg weerbaarder te maken.