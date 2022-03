Kamervragen over gebruik Chinese beveiligingscamera's in Nederland

De VVD heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het gebruik van Chinese beveiligingscamera's in Nederland en in hoeverre de Chinese regering met de apparaten kan meekijken. Het gaat om camera's van fabrikanten Dahua en Hikvision.

Onlangs werd bekend dat tientallen Nederlandse gemeenten van deze camera's gebruikmaken en de politie er vorig jaar bijna zevenhonderd van heeft aangeschaft. Aanleiding voor VVD-Kamerleden Rajkowski, Brekelmans en Michon-Derkzen om Kamervragen te stellen.

"Is het technisch mogelijk voor China om mee te kijken, live of achteraf? Zo ja, hoe dan? Zo nee, is die mogelijkheid er helemaal niet of is hij softwarematig dichtgezet?", willen de Kamerleden van beide ministers weten. Hoekstra en Yesilgöz moeten ook duidelijk maken hoe groot de kans is dat China met deze camera's meekijkt of heeft gekeken. "Op basis waarvan maakt de minister deze inschatting?", vragen Rajkowski, Brekelmans en Michon-Derkzen verder.

"Deelt u de mening dat bedrijven uit staten die een offensief cyberprogramma tegen Nederland uitvoeren niet geschikt zijn om camera’s te leveren die zijn opgesteld bij organisaties die een aantrekkelijk doelwit van een dergelijk offensief programma vormen?", willen de Kamerleden ook weten, die tevens vragen of er Europese alternatieven voor de camera's in de markt zijn.

De VVD-Kamerleden vragen ook of de ministers het ermee eens zijn dat de cyberdreiging vanuit China serieus moet worden genomen en er daarom kritisch moet worden gekeken naar de aanschaf en inzet van niet Europese hardware en software voor gevoelige zaken zoals het filmen van overheidsgebouwen.

Als laatste worden Yesilgöz en Hoekstra gevraagd of ze bereid zijn met China in gesprek te gaan over het belang van privacy- en veiligheidsstandaarden in technologie en dat toegang van de Chinese staat tot gevoelige data niet acceptabel is. De ministers hebben drie weken om te reageren.