Kabinet wil burgers digitale identiteit geven vergelijkbaar met paspoort

Het kabinet wil burgers een digitale identiteit geven waarmee ze zich online kunnen identificeren, vergelijkbaar met het gebruik van een paspoort in de fysieke wereld. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer over het beleid voor deze kabinetsperiode.

Volgens Van Huffelen is cybersecurity een essentiële randvoorwaarde voor succesvolle digitalisering en daarmee een prioriteit van het kabinet. "Digitale incidenten kunnen de maatschappij bovendien ontwrichten en grote economische schade te veroorzaken. Denk hierbij aan de kwetsbaarheden in Citrix in 2020 en Apache Log4J in 2021. Die laten zien hoe kwetsbaar en afhankelijk we als samenleving, economie en overheid zijn", zo stelt ze.

Een andere cruciale voorwaarde is dat burgers in de digitale wereld autonoom kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over hun eigen data en identiteit, laat de staatssecretaris weten. Ze merkt op dat burgers hun digitale omgeving moeten kunnen begrijpen, maar dat dit in de digitale wereld niet vanzelf spreekt.

"Hoewel technologie makkelijker in gebruik wordt, is het steeds lastiger te begrijpen hoe het precies functioneert en hoe - al dan niet persoonsgebonden - data worden gebruikt. Dit kan verbeterd worden door onder andere het verzamelen van data aan banden te leggen. Digitale activiteit hoeft dan niet langer te leiden tot het afstaan van gegevens", aldus Van Huffelen.

Digitale identiteit

De staatssecretaris voegt toe dat erin EU-verband wordt gewerkt aan het creëren van een alternatief voor de bestaande data-economie die nog te veel is gebaseerd op vergaande gegevensverzamelingen en verwerkingen. Een nieuwe privacyvriendelijkere manier van omgang met gegevens, waarbij burgers in staat worden gesteld echte keuzes te maken, ontstaat niet zomaar, merkt Van Huffelen op.

"Daarom krijgen burgers een breed bruikbare digitale identiteit, zodat zij zich in de digitale wereld op veilige wijze kunnen identificeren en meer regie over eigen gegevens hebben zonder dat iemand over de schouders meekijkt – vergelijkbaar met het gebruik van een paspoort in de fysieke wereld", stelt de staatssecretaris. Die laat aanvullend weten dat het kabinet zich zal inspannen om de naleving van de AVG door de overheid op orde te brengen.