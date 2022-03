Google: Chrome vaker doelwit zeroday-aanvallen door einde Flash Player

Het verdwijnen van Adobe Flash Player en het toegenomen marktaandeel van op Chromium-gebaseerde browsers hebben ervoor gezorgd dat Google Chrome vaker doelwit van zeroday-aanvallen is, zo stelt Google. Vorig jaar kreeg de browser van het techbedrijf met een recordaantal zerodaylekken te maken.

Volgens Google zijn er verschillende redenen om deze toename te verklaren. Zo worden onderzoekers steeds beter in het vinden van zeroday-aanvallen, waardoor het mogelijk wordt om de gebruikte kwetsbaarheden te verhelpen. Een andere reden is dat er meer kwetsbaarheden vereist zijn voor een succesvolle aanval. Hadden deze aanvallen in het verleden genoeg aan één kwetsbaarheid, nu zijn er door toegevoegde beveiligingsmaatregelen minstens twee lekken nodig.

Als het gaat om specifieke aanvallen tegen Chrome ziet Google twee redenen. De eerste is het verdwijnen van Adobe Flash Player, dat in 2015 en 2016 nog vaak voor zeroday-aanvallen werd gebruikt. "Nu Flash niet langer beschikbaar is, zijn aanvallers op een lastiger doelwit overgestapt, namelijk de browser zelf", zegt Adrian Taylor van het Chrome Security Team.

De tweede reden is de dominantie van Chromium, de door Google ontwikkelde opensourcebrowser die de basis voor Google Chrome vormt. Ook andere partijen kunnen Chromium als basis voor hun browser gebruiken. Opera, Microsoft Edge Chromium en Vivaldi zijn enkele voorbeelden. "Wanneer aanvallers een bug in Chromium vinden kunnen ze nu een groter percentage gebruikers aanvallen", aldus Taylor.

Een andere reden voor de aanvallen is volgens Taylor dat software nu eenmaal bugs bevat, waarvan een deel te misbruiken is. "Browsers zijn steeds vaker net zo complex als besturingssystemen, en bieden toegang tot je apparaten, bestandssysteem, 3d-rendering en gpu's, en meer complexiteit betekent meer bugs."