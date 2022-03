Verdachte achter NetWalker-ransomware uitgeleverd aan Verenigde Staten

Een Canadese man die onlangs in Canada werd veroordeeld voor het wereldwijd aanvallen van organisaties met de NetWalker-ransomware is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten verdiende de man met zijn aanvallen meer dan 27 miljoen dollar.

NetWalker werd aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De Canadese man was één van de partners van de NetWalker-groep en voerde wereldwijd aanvallen uit.

Zo bekende hij zeventien Canadese organisaties met de ransomware te hebben geïnfecteerd. Ook maakte hij allerlei gegevens buit. Als slachtoffers niet betaalden publiceerde hij de gestolen data op internet. Op de apparatuur van de man die in beslag werd genomen trof de politie twintig terabyte aan data aan. Begin februari veroordeelde een Canadese rechter hem tot een gevangenisstraf van bijna zeven jaar.

De man werd echter ook gezocht door de Amerikaanse autoriteiten, die om zijn uitlevering hadden gevraagd. Gisteren meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat de Canadees aan de VS is uitgeleverd. Tijdens een huiszoeking van de woning van de man die eind januari plaatsvond werden 719 bitcoin in beslag genomen, die een waarde van 28,1 miljoen dollar hebben, alsmede 790.000 Canadese dollars. De Amerikaanse autoriteiten willen het geld van de man verbeurd verklaren.