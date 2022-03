Duitse overheid adviseert om antivirussoftware Kaspersky te vervangen

De Duitse overheid heeft een waarschuwing voor antivirussoftware van Kaspersky gegeven en adviseert organisaties om alternatieve producten te zoeken. Antivirussoftware zit vaak diep genesteld in het besturingssysteem en draait daarbij ook nog eens permanent in de achtergrond. Vanwege deze rol is vertrouwen in antivirusbedrijven cruciaal.

"Als er twijfels over de betrouwbaarheid van de leverancier zijn, vormt antivirussoftware een bijzonder risico voor de it-infrastructuur die moet worden beschermd", zo stelt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het BSI vreest daarbij dat het militaire conflict in Oekraïne kan leiden tot cyberaanvallen op Duitsland.

"Een Russische it-leverancier kan zelf offensieve operaties uitvoeren, worden gedwongen om tegen de eigen wil systemen aan te vallen, zonder dat het hiervan weet worden bespioneerd als slachtoffer van een cyberoperatie of worden misbruikt als middel voor aanvallen tegen de eigen klanten", zo laat de Duitse overheidsinstantie weten. Het BSI merkt op dat alle gebruikers van antivirussoftware door dergelijke operaties kunnen worden getroffen en dat met name vitale infrastructuur risico loopt.

Het BSI adviseert daarom om producten van Kasperksy door alternatieve oplossingen te vervangen. Dit moet wel goed worden voorbereid, aangezien een overstap zonder voorbereiding ertoe kan leiden dat systemen kwetsbaar zijn voor aanvallen. "Het overstappen naar andere producten kan gepaard gaan met tijdelijk verlies van gemak, functionaliteit en veiligheid." Organisaties dienen dan ook eerst een assessment uit te voeren en waar nodig contact met gecertificeerde leveranciers op te nemen.