Politie houdt 22-jarige Hagenaar aan voor gebruik van phishingpanels

Het cybercrimeteam van de politie Den Haag hield heeft afgelopen maandag een 22-jarige man aangehouden op verdenking van het gebruik van phishingpanels. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren.

De Hagenaar kwam naar voren in een onderzoek naar een man uit Almelo die op bestelling phishingpanels leverde. Deze man werd vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Daarnaast moet de man uit Almelo meewerken aan Hack_Right, een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen. Het OM had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 50.000 euro geëist en ging in beroep tegen de uitspraak.

De dinsdag aangehouden Hagenaar wordt verdacht van oplichting, gekwalificeerde diefstal, computervredebreuk, witwassen, het voorhanden hebben van een phishingpanel en deelname aan een criminele organisatie. Bij een doorzoeking in zijn woning zijn onder andere gegevensdragers in beslag genomen.