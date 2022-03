FBI adviseert adblocker als bescherming tegen helpdeskfraude

Helpdeskfraude waarbij oplichters zich voordoen als bijvoorbeeld medewerkers van Microsoft is nog altijd een groot probleem. Het gebruik van een adblocker kan hier bescherming tegen bieden, zo adviseert de FBI. Het startpunt voor helpdeskfraude kan per geval verschillen. Naast het bellen van mensen maken de oplichters ook gebruik van advertenties en pop-ups die laten geloven dat er iets mis is met de computer.

Vervolgens moet een opgegeven telefoonnummer worden gebeld om de problemen op te lossen. In werkelijkheid gaat het om het telefoonnummer van een fraudeur. Door middel van een adblocker kunnen dergelijke advertenties en pop-ups worden geblokkeerd, alsmede advertenties die malware verspreiden, aldus de FBI.

Een andere methode die de oplichters toepassen is het gebruik van betaalde zoekresultaten. Bij het zoeken naar het telefoonnummer van een helpdesk verschijnt het nummer van de fraudeur als advertentie of "gesponsord" resultaat bovenaan de normale zoekresultaten. Een klant van ING werd op deze manier voor honderden euro's opgelicht toen hij het telefoonnummer van de McAfee-helpdesk zocht. Voor deze gevallen raadt de FBI aan om goed op de zoekresultaten te letten.

Verder stelt de Amerikaanse opsporingsdienst dat legitieme helpdesks niet ongevraagd bellen en het belangrijk is om onbekende, ongeverifieerde personen geen remote toegang tot de computer te geven. In 2020 maakten meer dan vijftienduizend slachtoffers van helpdeskfraude melding bij de FBI.