Nederlandsche Bank onderzoekt wenselijkheid van digitale euro

De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoekt de komende jaren of het wenselijk is dat er in aanvulling op contant geld een digitale euro wordt geïntroduceerd. Volgens DNB zorgt de digitalisering ervoor dat er steeds minder wordt betaald met bankbiljetten en munten die door een centrale bank zijn uitgegeven. Door het dalend gebruik en acceptatie van contant geld zouden sommige groepen onvoldoende toegang tot betaaldiensten krijgen.

"DNB vindt het belangrijk dat publiek geld toegankelijk blijft, omdat inwisselbaarheid van privaat geld voor publiek geld essentieel is voor vertrouwen in het geldstelsel. Daarom onderzoekt DNB de komende jaren in ECB-verband of de introductie van een digitale euro wenselijk is, in aanvulling op contant geld", aldus de organisatie in het Jaarverslag over 2021.

Naast de inwisselbaarheid en beschikbaarheid van publiek geld kan een digitale euro volgens DNB mogelijk ook grensoverschrijdende betalingen, ook buiten het eurogebied, vergemakkelijken. "Ook kan het een antwoord zijn op de ambities van bedrijven, niet altijd financiële instellingen, die brood zien in de ontwikkeling van eigen, private digitale valuta’s."

Het onderzoek naar de digitale euro is vorig jaar gestart, waarin onder andere de mogelijke vormgeving wordt onderzocht. De Europese Centrale Bank (ECB) gaf afgelopen zomer akkoord voor een onderzoek van twee jaar waarin onder meer centraal staat hoe de digitale euro moet worden vormgegeven. Over een daadwerkelijke invoering van de digitale euro wordt pas later besloten, zo staat in het Jaarverslag vermeld (pdf).