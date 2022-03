Italiaanse privacytoezichthouder start onderzoek naar Kaspersky

De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP is een onderzoek gestart naar Kaspersky en de risico's die het antivirusbedrijf vormt voor de verwerking van persoonlijke gegevens van Italiaanse gebruikers. Aanleiding is het conflict in Oekraïne en waarschuwingen van verschillende instanties dat de software gebruikt zou kunnen worden voor aanvallen tegen Italiaanse gebruikers, aldus de GPDP.

De Italiaanse privacytoezichthouder heeft Kaspersky om informatie gevraagd over het aantal en soort Italiaanse klanten dat het heeft en wat voor persoonlijke informatie het verwerkt, waaronder telemetrie en diagnostische gegevens. De virusbestrijder moet ook duidelijk maken of er data buiten de Europese Unie wordt verstuurd, bijvoorbeeld naar Rusland, en of die tijdens de verwerking toegankelijk wordt gemaakt voor derde landen.

Als laatste moet Kaspersky laten weten hoeveel verzoeken het sinds vorig jaar van derde landen heeft ontvangen waarin werd gevraagd naar persoonlijke informatie van Italiaanse gebruikers en aan hoeveel verzoeken het heeft voldaan. Vorige week werd bekend dat de Italiaanse overheid het voor overheidsinstanties mogelijk wil maken om de antivirussoftware van Kaspersky zonder gevolgen te vervangen. Het Italiaanse cybersecurity-agentschap adviseerde bedrijven om een risicoanalyse te maken en indien nodig een alternatief voor Kaspersky te overwegen.

Eerder was de Duitse overheid al met een advies gekomen om de antivirussoftware van Kaspersky te vervangen. Kaspersky liet in een reactie aan Security.NL weten dat het besluit van de Duitse overheid niet is gebaseerd op een technische beoordeling, maar op politieke gronden.