Ransomwaregroep lekt privédata geestelijke gezondheidsorganisatie

Een ransomwaregroep die toegang wist te krijgen tot systemen van de Schotse geestelijke gezondheidsorganisatie SAMH heeft buitgemaakte privégegevens op internet gepubliceerd. Het gaat onder andere om foto's van rijbewijzen en paspoorten, e-mailadressen, namen, adresgegevens en telefoonnummers van vrijwilligers en in sommige gevallen wachtwoorden en creditcardgegevens.

Bij de aanval op de Scottish Association for Mental Health (SAMH) is volgens de aanvallers 12,5 gigabyte aan data gestolen en vervolgens gepubliceerd. Vorige week meldde de organisatie dat het met een incident te maken had waardoor er geen toegang meer was tot e-mail en er ook problemen met de telefoonlijnen waren. Gisteren maakte SAMH bekend dat het slachtoffer was geworden van een cyberaanval. Details over de aanval, zoals hoe de aanvallers toegang tot systemen konden krijgen, zijn niet gegeven.