Datalek NVIDIA toont gebruik van zwakke wachtwoorden door personeel

Medewerkers van chipgigant NVIDIA maakten voor het beschermen van hun accounts gebruik van zwakke wachtwoorden, zo stelt authenticatieprovider Specops Software op basis van eigen onderzoek. Recentelijk lukte het aanvallers om toegang tot systemen van NVIDIA te krijgen en daar ruim 70.000 e-mailadressen en wachtwoordhashes te stelen.

Eerder stelde beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned dat een groot deel van de hashes was gekraakt, waardoor het wachtwoord bekend is. Specops stelt dat het 30.000 van de wachtwoorden in handen heeft. Aan de hand hiervan claimt het bedrijf dat NVIDIA-personeel van zwakke wachtwoorden gebruikmaakte. Zo staat in de top tien van basiswoorden op de eerste plek "nvidia", gevolgd door "nvidia3d" en "mellanox". Mellanox is een door NVIDIA overgenomen bedrijf.

Verder komen in de top tien van Specops ook wachtwoorden voor als "welcome", "password", "mynvidia3d" en "qwerty". "Dat "nvidia" in deze lijst staat laat zien dat de organisatie voor de wachtwoordbeveiliging geen gebruikmaakte van een custom woordenboek", aldus de authenticatieprovider. Naar aanleiding van het incident werden alle NVIDIA-medewerkers verplicht om hun wachtwoord te wijzigen.