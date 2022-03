Griekse post haalt systemen offline wegens ransomware-aanval

De Griekse post heeft de eigen systemen wegens een ransomware-aanval offline gehaald. Gisteren maakte Hellenic Post bekend dat het vanwege de aanval zich genoodzaakt zag om het gehele datacentrum te isoleren, waardoor de informatiesystemen van alle postkantoren niet meer werkten.

Vandaag laat de organisatie weten dat bij de aanval vitale bedrijfssystemen zijn versleuteld. Voor het herstel van het netwerk moeten meer dan 2500 computers één voor één worden gecontroleerd. Het uitschakelen van systemen heeft geen gevolgen voor de postbezorging. Het is echter niet mogelijk om in de postkantoren post te versturen, rekeningen te betalen of van andere financiële diensten gebruik te maken.

Wanneer de systemen en voorzieningen zijn hersteld is nog altijd onbekend. De Griekse post vraagt om begrip en zegt het publiek te zullen informeren over de voortgang van het herstel van het probleem.