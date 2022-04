NSA-medewerker aangeklaagd voor versturen geheime informatie via privémail

In de Verenigde Staten is een zestigjarige medewerker van de Amerikaanse geheime dienst NSA aangeklaagd voor het versturen van vertrouwelijke informatie via zijn eigen persoonlijke e-mailadres naar het zakelijke e-mailadres van een ander persoon. Voor zijn werk had de man toegang tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de nationale defensie van de VS. Deze informatie is geclassificeerd als "Top Secret", "Secret" en "Vertrouwelijk".

Alleen personen met de juiste veiligheidsmachtiging hebben geautoriseerde toegang tot dergelijke informatie. Alle vertrouwelijke informatie moet daarnaast op de juiste manier worden opgeslagen. Volgens de aanklacht verstuurde de NSA-medewerker tussen februari 2018 en juni 2020 dertien keer vertrouwelijke informatie naar een persoon die niet gerechtigd was om het te ontvangen.

Voor het versturen van de "Top Secret" en "Secret" informatie gebruikte de NSA-medewerker zijn eigen persoonlijke e-mailadres. De ontvanger van de informatie, die werkzaam was voor een niet nader genoemd bedrijf, beschikte van april 2016 tot juni 2019 wel over een veiligheidsmachtiging om Top Secret-informatie in te zien. Van juli 2019 tot januari 2021 werkte deze persoon voor een ander bedrijf en was niet geautoriseerd om deze informatie te ontvangen of in te zien.

Volgens de aanklacht waren het persoonlijke e-mailadres van de NSA-medewerker en het zakelijke e-mailadres van de ontvanger geen geautoriseerde opslaglocatie voor vertrouwelijke defensie-informatie. De NSA-medewerker is dertien keer aangeklaagd voor het opzettelijk versturen van nationale defensie-informatie en dertien keer aangeklaagd voor het opzettelijk opslaan van nationale defensie-informatie. Mocht hij schuldig worden bevonden kan de man voor elke aanklacht een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar krijgen.