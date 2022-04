SER: meer cybersecurity nodig bij mkb voor veilig hybride werken

Er is meer cybersecurity nodig om veilig hybride te kunnen werken, met name bij mkb-bedrijven, zo stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in nieuw advies. Volgens de SER is een robuuste beveiliging van digitale systemen een belangrijke randvoorwaarde om digitaal te kunnen werken. Daarbij kan de digitale weerbaarheid van Nederland worden verbeterd.

"Digitale vaardigheden van mensen zijn daarbij van groot belang, maar er zijn nog meer belangrijke stappen die gezet moeten worden", zo laat de SER weten. De Raad merkt op dat beveiligingsmaatregelen per organisatie verschillen. Bij de een zal er meer aandacht nodig zijn voor het beveiligen van bijvoorbeeld bedrijfsgegevens, terwijl bij een andere organisatie de focus meer zal liggen op het veilig houden van persoonsgegevens.

"Er is een groter bewustzijn nodig over hoe cyberaanvallen kunnen worden voorkomen en hoe er moet worden gereageerd wanneer een aanval zich al heeft voorgedaan. Met name het mkb heeft op dit moment nog onvoldoende kennis." Daarnaast is er meer aandacht nodig wat het werken op een andere locatie voor gevolgen heeft voor de informatieveiligheid. "Werknemers moeten worden geïnformeerd over hoe zij hun werkplek, ongeacht waar ze werken, zo kunnen inrichten dat deze voldoet aan de cybersecuritystandaarden", adviseert de SER.

Verder vraagt hybride digitaal werken volgens de SER ook een nieuwe kijk op vertrouwelijkheid en privacy in de brede zin. "Wanneer iemand een collega (video)belt, is het niet altijd gepast als zijn partner mee kan meeluisteren. Naast werken vanuit huis, is dit met name ook relevant voor werken op andere locaties", laat de Raad weten. Die adviseert organisaties om het privacybeleid uit te breiden, zodat de privacy ook tijdens hybride werken gewaarborgd blijft.