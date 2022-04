De Jonge gebruikte privémail voor communicatie met ambtenaren

Minister Hugo de Jonge gebruikte tijdens de coronacrisis zijn privémailaccount voor communicatie met ambtenaren. Daarmee negeerde de minister aanbevelingen van het "Handboek voor bewindspersonen" en is mogelijk informatie verloren gegaan die onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) valt, zo laat het ministerie van Volksgezondheid tegenover de Volkskrant weten. In de Tweede Kamer hebben GroenLinks, Volt en Pieter Omtzigt vragen aan minister-president Rutte gesteld.

Uit documenten die via de WOB zijn verkregen blijkt dat De Jonge gebruikmaakte van zijn eigen iCloud-account voor het mailen naar ambtenaren die wel hun zakelijke e-mailaccount gebruikten. Het Handboek voor bewindspersonen, dat een overzicht geeft van relevante regelgeving en aanvullende aanwijzingen voor bewindspersonen, ontraadt het gebruik van een privémailaccount. Volgens het ministerie was het een persoonlijke afweging van De Jonge om via zijn iCloud-account te communiceren.

Het ministerie sluit niet uit dat hierdoor informatie die De Jonge met personen buiten zijn ministerie deelde verloren kan zijn gegaan. "Dat is niet uit te sluiten. Echter, wanneer minimaal één ambtenaar van het ministerie betrokken is in de e-mailcorrespondentie, via zijn of haar zakelijke e-mailaccount, dan is via die weg de informatie beschikbaar voor het WOB-proces." De Volkskrant stelt ook dat De Jonge een veiligheidsrisico nam, omdat zijn zakelijke account beter is beveiligd tegen malware.

Volt-Kamerlid Dassen, GroenLinks-Kamerlid Klaver en Pieter Omtzigt hebben inmiddels Kamervragen aan Rutte over de situatie gesteld. Zo willen ze weten of De Jonge voor zijn werk als minister gebruik heeft gemaakt van een iCloud-mailadres. "Zijn de berichten van dit iCloud-mailadres veilig en volledig opgeslagen en worden die beschikbaar gesteld voor WOB-verzoeken en een parlementaire enquête naar het coronabeleid? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wie draagt daar zorg voor?", zo willen de Kamerleden verder weten.