D-Link-gebruikers opgeroepen om actief aangevallen routers offline te halen

Eigenaren van een D-Link-router zijn gewaarschuwd voor een actief aangevallen kwetsbaarheid. Aangezien de apparaten end-of-life zijn en er geen beveiligingsupdate beschikbaar is adviseert het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security om de routers offline te halen. Amerikaanse overheidsinstanties zijn opgedragen om dit voor 25 april te doen.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-45382, bevindt zich in de D-link DIR-810L, DIR-820L/LW, DIR-826L, DIR-830L en DIR-836L. Via het beveiligingslek kan een aanvaller op afstand willekeurige commando's op de router uitvoeren. De impact van de kwetsbaarheid, die eind december werd geopenbaard, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

D-Link waarschuwt dat de kwetsbare routermodellen niet meer worden ondersteund. Daarnaast maken aanvallers inmiddels actief misbruik van het beveiligingslek om apparaten over te nemen, aldus het CISA. De overheidsinstantie houdt een lijst bij van actief aangevallen kwetsbaarheden en stelt vervolgens deadlines wanneer federale overheidsinstanties de update voor het betreffende probleem moeten installeren.

De lijst wordt geregeld met nieuw aangevallen beveiligingslekken uitgebreid. De nieuwste toevoeging bestaat uit vier kwetsbaarheden. Naast D-Link gaat het ook om actief aangevallen kwetsbaarheden in iOS/macOS en het Spring Framework. Aangezien er voor de D-Link-routers geen update beschikbaar is worden overheidsinstanties aangeraden de apparaten, wanneer nog in gebruik, offline te halen. Onlangs gaf het CISA soortgelijk advies voor de D-Link DIR-610 en DIR-645, alsmede de Netgear DGN2200.