Duitse windmolenfabrikant Nordex schakelt systemen uit na cyberincident

De Duitse windmolenfabrikant Nordex heeft wegens een "cybersecurityincident" systemen op meerdere locaties en van verschillende bedrijfsonderdelen uit voorzorg uitgeschakeld. In een verklaring die dit weekend werd gegeven stelt Nordex dat het de aanval in een vroeg stadium ontdekte en meteen de crisismanagementprotocollen inschakelde. Uit voorzorg zijn daarop meerdere it-systemen offline gehaald.

De voorzorgmaatregel heeft volgens de windmolenfabrikant gevolgen voor klanten, medewerkers en andere stakeholders. Het bedrijf zegt met meer informatie te komen zodra beschikbaar. Verdere details over het soort incident zijn niet gegeven. Afgelopen vrijdag was de website van Nordex offline, maar inmiddels is die weer bereikbaar. Nordex heeft wereldwijd meer dan 8500 medewerkers in dienst en had vorig jaar een omzet van 5,4 miljard euro.