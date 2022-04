Minister De Jonge pas deze week gestopt met gebruik privémail voor werk

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting is pas deze week gestopt met het gebruik van zijn privémail voor werk. Overheidsmail was niet gebruiksvriendelijk. Daarnaast had hij soms zijn wachtwoord niet bij de hand, aldus een uitleg van de bewindsman. Het gebruik van privémail voor werkgerelateerde doeleinden wordt door het "Handboek voor bewindspersonen" ernstig ontraden.

De Jonge communiceerde tijdens de coronacrisis via zijn iCloud-mailadres met ambtenaren. Daarbij is mogelijk informatie verloren gegaan die onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) valt. Pas deze week is de minister met het gebruik van zijn iCloud-mailaccount gestopt. "Omdat ik er nog eens op gewezen ben dat het wordt ontraden", aldus de minister tegenover de pers. De minister erkent dat het gebruik van privémail wegens veiligheidsredenen ernstig wordt ontraden. Eerder liet het ministerie van Volksgezondheid weten dat het gebruik van privémail "een persoonlijke afweging" van De Jonge was.

"De Jonge vertelt nu dat hij privémail gebruikte omdat overheidsmail niet gebruiksvriendelijk was en omdat hij soms het wachtwoord niet bij de hand had", laat Nieuwsuur-verslaggever Irene de Kruif op Twitter weten. Ook Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL Nieuws, meldt dit.