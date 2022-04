Microsoft krijgt controle over zeven domeinnamen APT-groep Fancy Bear

Microsoft heeft via een gerechtelijk bevel de controle gekregen over zeven domeinen van een Advanced Persistent Threat (APT)-groep genaamd Fancy Bear, die ook bekendstaat als APT28 en door Microsoft "Strontium" wordt genoemd. De groep is volgens Microsoft gelieerd aan de Russische geheime dienst GRU.

Volgens Microsoft werden de domeinen gebruikt voor aanvallen op Oekraïense instellingen en mediaorganisaties, alsmede overheidsinstanties en denktanks in de Europese Unie en Verenigde Staten die zich met buitenlands beleid bezighouden. "We denken dat Strontium probeerde om langetermijntoegang tot systemen en doelwitten te krijgen, om zo tactische support voor de fysieke invasie te bieden en gevoelige informatie te stelen", zegt Microsofts Tom Burt.

Microsoft wist een gerechtelijk bevel van een Amerikaanse rechter te krijgen waarmee het controle over de domeinnamen verkreeg. Al het verkeer naar deze domeinnamen wordt nu doorgestuurd naar een server van Microsoft, zodat het techbedrijf slachtoffers van de APT-groep kan waarschuwen. Het vragen om een gerechtelijk bevel om de infrastructuur van aanvallers te verstoren is een tactiek die Microsoft sinds 2016 geregeld inzet. In het geval van Strontium heeft het techbedrijf de afgelopen jaren zestien gerechtelijke bevelen gekregen waarmee het meer dan honderd domeinnamen van de APT-groep offline kon halen.