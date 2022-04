Ouderenbond: betalen voor opnemen contant geld niet rechtvaardig

Het in rekening brengen van extra kosten voor het opnemen van contant geld is niet rechtvaardig, zo stelt ouderenbond ANBO. De ANBO was één van de partijen die betrokken was bij het Convenant Contant Geld dat vorige week werd gepresenteerd en waarin banken en andere organisaties afspraken hebben gemaakt om het functioneren van contant geld te waarborgen. In het convenant staat dat contant geld een publiek goed is, waar iedereen goed toegang toe moet houden.

Zo is onder andere afgesproken dat banken de tarieven voor het gebruik van contant geld tot in ieder geval juli 2023 niet verhogen. Iets wat volgens de ANBO belangrijk is. "Sommige mensen zijn afhankelijk van contant geld, omdat zij de overstap naar internetbankieren niet kunnen maken. Extra kosten voor deze groep zouden niet rechtvaardig zijn", aldus de ouderenbond. ABN Amro, dat wel kosten in rekening brengt, heeft vanwege het convenant besloten om de limiet waarbij er voor het contant opnemen van eigen geld moet worden betaald te verhogen naar 17.500 euro.

Verder is afgesproken dat er een onderzoek komt naar het gebruik van contant geld. Zo wordt onderzocht welke groepen in de samenleving contant geld gebruiken en daarvan ook afhankelijk van zijn en wat de behoefte is aan contant geld. Het onderzoek moet over ruim een jaar, in juli 2023, klaar zijn. Alle partijen gaan dan weer om tafel zitten om de resultaten in het convenant te verwerken.