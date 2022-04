ChristenUnie wil coronatoegangsbewijs uit de wet schrappen

De ChristenUnie wil dat het niet meer mogelijk wordt om een coronatoegangsbewijs (ctb) verplicht te stellen om toegang tot locaties zoals de horeca of het theater te krijgen. De mogelijkheid om het coronabewijs in te zetten is opgenomen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Hoewel deze wet de naam tijdelijk draagt kan die elke drie maanden worden verlengd. Op 1 juni loopt de huidige verlening af en het kabinet wil de wet voor de zesde keer verlengen tot 1 september 2022.

De ChristenUnie vindt dat de tijdelijke wet niet moet worden verlengd en in plaats daarvan er een overbruggingswet moet komen, zonder coronatoegangsbewijs. "Op dit moment is het coronatoegangsbewijs niet in gebruik en onder de huidige omstandigheden geeft dat ook geen risico’s. We hebben altijd gezegd dat dit soort verregaande beperkingen tijdelijk en proportioneel moeten zijn", zegt ChristenUnie-Kamerlid Bikker. "Juist nu moeten we niet-werkende maatregelen ook durven schrappen uit de wet en niet blijven hangen in het beheersen van mogelijke risico’s."

In de overbruggingswet die Bikker voorstelt moeten wat betreft het Kamerlid alleen effectieve maatregelen staan en daar hoort het coronatoegangsbewijs volgens haar niet bij. Wel noemt ze zaken als quarantaine, regels rond het inreizen in Nederland, afstandscriteria en/of mondkapjes.