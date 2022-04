Belastingdienst niet in beroep tegen miljoenenboete voor overtreden AVG

De Belastingdienst gaat niet in beroep tegen de miljoenenboete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wegens het overtreden van de AVG oplegde. Dat laat staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten. De AP stelde dat de fiscus met de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV), een zwarte lijst waarop signalen van vermeende of bewezen fraude werden bijgehouden, de AVG op allerlei vlakken heeft overtreden.

"Het oordeel van de AP ten aanzien van FSV is hard en onmiskenbaar en laat nogmaals zien dat fundamentele verbeteringen bij de Belastingdienst noodzakelijk zijn", reageert Van Rij op de boete van 3,7 miljoen euro. "Zoals mijn voorgangers en ik al vaker hebben aangegeven deel ik het oordeel van de AP dat FSV nooit op deze manier ingezet had mogen worden. De opgelegde boetes ervaar ik als een pijnlijke, maar begrijpelijke gevolgtrekking gezien de ernst van de bevindingen. Ik zal mij niet verzetten tegen de boetes en deze voldoen."

De staatssecretaris beschouwt het handhavingsbesluit naar eigen zeggen als bevestiging van de noodzaak om de gegevensverwerking in het signalenproces voor het toezicht anders in te richten, zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. "Bovendien hebben de juiste waarborgen rond risicoselectie niet altijd centraal gestaan", voegt Van Rij toe. Hij merkt op dat hij betreurt dat de AP een boete heeft moeten opleggen. "Burgers hebben er recht op dat de overheid zorgvuldig met hun gegevens omgaat. De Belastingdienst zal er alles aan doen om overtreding van de privacywetgeving in de toekomst te voorkomen."