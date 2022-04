Belgische hogeschool Vives haalt alle systemen offline wegens cyberaanval

De Belgische hogeschool Vives heeft wegens een cyberaanval besloten om alle systemen tijdelijk offline te halen. Tevens zijn alle 18.500 studenten en medewerkers gevraagd om hun wachtwoord te wijzigen. De aanval begon afgelopen vrijdag.

"Onze it-experts hebben ontdekt dat er al sinds dan een groep hackers probeert binnen te geraken op onze systemen via het paswoord van een van de leerlingen. Dat lukte telkens niet. Maar afgelopen vrijdag, op 8 april, werd er rond 1 uur 's nachts opgemerkt dat die hackersgroep software probeerde te installeren, waarmee ze de wachtwoorden van ons datamanagement zou kunnen overnemen", zegt Joris Hindryckx, algemeen directeur van Vives, tegenover VRT NWS.

Daarop besloot Hindryckx om alle systemen offline te laten halen. Dit heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld e-mail en Sharepoint, het platform waarop docenten hun leermateriaal bewaren, niet beschikbaar zijn. "We hebben ook geluk dat het op dit moment vakantie is en er geen lessen plaatsvinden, dus de studenten kunnen voorlopig alleen maar hun mailadres niet meer gebruiken", voegt de directeur toe.

Voor zover bekend zijn erbij de aanval geen gegevens van medewerkers of studenten buitgemaakt. "Dat hebben we op tijd kunnen verhinderen. Alle data van onze studenten en docenten zijn nog steeds veilig, maar we kunnen die voorlopig nog niet vrijgeven. We wachten nu af tot we bevestiging krijgen dat alles terug helemaal beveiligd is, want waarschijnlijk proberen de hackers nog altijd in onze systemen te raken!", aldus Hindryckx. Verdere details over de aanval zijn niet bekendgemaakt.