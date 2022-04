KVK schermt op verzoek bezoekadres af van bedreigde ondernemers

Ondernemers die worden bedreigd of zich bedreigd voelen kunnen vanaf nu hun bezoekadres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel laten afschermen. Daarmee loopt de KvK vooruit op wetgeving die vanaf 1 juli van kracht moet worden. Aanleiding voor de maatregel is de toename van het aantal incidenten van bedreiging en agressie tegen bepaalde beroepsgroepen, zoals journalisten en politici, sinds het begin van de coronapandemie.

Sinds 1 januari van dit jaar schermt de KvK standaard alle adressen af die zijn geregistreerd als het woonadres van een natuurlijke persoon. Dit heeft echter geen effect op adressen die zijn ingeschreven als het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon, ook niet als dat adres gelijk is aan het woonadres van de ondernemer.

"Veel ondernemers hebben een bezoekadres aan huis. De woonadressen zijn inmiddels al afgeschermd, maar voor veel ondernemers is hun bezoekadres gelijk aan het woonadres", aldus de KvK. De Kamer van Koophandel schermt in de praktijk wel bezoekadressen af wanneer er sprake is van een concrete dreiging. Dat kan vanaf nu ook als ondernemers zich bedreigd voelen. Hiervoor gelden verschillende regels, maar de KvK zegt daar coulant mee te zullen omgaan.

"Het blijft belangrijk dat in het Handelsregister de belangen van privacy en rechtszekerheid in balans zijn, zodat we niet over een aantal jaren constateren dat we te ver zijn doorgeslagen en we te maken hebben met veel fraude", aldus de KvK. De Kamer van Koophandel pleit voor een zorgvuldig wetgevingstraject, maar stelt ook dat het probleem snel moet worden opgelost.

Nadat de nieuwe wet inwerking treedt zal de KvK de nu doorgevoerde afschermingen opnieuw bekijken en toetsen aan die regeling. "Als dit gevolgen voor je heeft nemen we contact met je op", zo laat de organisatie weten.