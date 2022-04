Webwinkels kwetsbaar door kritiek lek in Adobe Commerce en Magento

Een kritieke kwetsbaarheid in de populaire webwinkelsoftware Adobe Commerce en Magento Open Source maakt het mogelijk voor aanvallers om webshops op afstand over te nemen. Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht en roept webwinkels op om die snel te installeren, waarbij als suggestie binnen 72 uur wordt aangeraden.

Honderdduizenden webshops draaien op Adobe Commerce, dat eerder nog bekendstond als Magento Commerce, en Magento Open Source. De afgelopen jaren is het geregeld voorgekomen dat webshops zijn gecompromitteerd via bekende kwetsbaarheden in beide producten. Het beveiligingslek waarvoor Adobe nu waarschuwt, CVE-2022-24093, wordt veroorzaakt door het niet goed valideren van gebruikersinvoer en maakt remote code execution mogelijk. De impact van het lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1.

Adobe heeft de beveiligingsupdates de hoogste prioriteit gegeven. Een dergelijk prioritering wordt alleen gegeven aan aangevallen kwetsbaarheden of beveiligingslekken die een grotere kans hebben om te worden misbruikt. Webwinkels wordt geadviseerd de update "zo snel mogelijk" te installeren, waarbij Adobe als voorbeeld binnen 72 uur geeft.