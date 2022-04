Onderzoekers: Britse regeringsmedewerkers besmet met Pegasus-spyware

De telefoons van meerdere Britse overheidsfunctionarissen zijn in 2020 en 2021 besmet geraakt met de Pegasus-spyware, zo stellen onderzoekers van Citizen Lab. Citizen Lab is onderdeel van de universiteit van Toronto en doet onderzoek naar het gebruik van politieke macht in cyberspace. Ook doet het veel onderzoek naar het gebruik van spyware tegen activisten, journalisten en dissidenten.

De onderzoekers stellen dat ze op meerdere telefoons van Britse regeringsmedewerkers Pegasus-spyware hebben aangetroffen. Het gaat om medewerkers van het Prime Minister’s Office en het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Gemenebest. Volgens Ron Deibert van Citizen Lab zijn de aanvallen uitgevoerd door Pegasus-operators uit de Verenigde Arabische Emiraten, India, Cyprus en Jordanië

Deibert merkt op dat het Verenigd Koninkrijk op dit moment kijkt naar cyberbeleid en schadeloosstellingen voor spywareslachtoffers. "We vinden dat het belangrijk is dat dit soort zaken zich kunnen ontvouwen zonder de invloed van spyware", aldus Deibert. "Gegeven dat een Britse advocaat betrokken bij een rechtszaak tegen NSO Group in 2019 werd gehackt met de Pegasus-spyware, vonden we dat de Britse regering moest weten van de huidige spywaredreiging."

Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.