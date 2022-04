Lenovo-laptops kwetsbaar door 'per ongeluk' toegevoegde driver in BIOS-image

Meer dan honderd verschillende modellen Lenovo-laptops met wereldwijd miljoenen gebruikers zijn kwetsbaar voor aanvallers omdat de fabrikant naar eigen zeggen 'per ongeluk' firmware-drivers aan de BIOS-image heeft toegevoegd. Daardoor kan een aanvaller beveiligingsmaatregelen van het SPI-flashgeheugen en de Secure Boot-feature uitschakelen, zo meldt antivirusbedrijf ESET dat de kwetsbaarheden ontdekte.

De aanval is mogelijk doordat Lenovo verschillende drivers die worden gebruikt tijdens het productieproces 'per ongeluk' aan de productie BIOS-images heeft toegevoegd. Daarnaast zijn deze drivers niet voldoende gedeactiveerd. Een aanvaller die bijvoorbeeld via malware toegang tot het systeem heeft kan deze drivers activeren en vervolgens de bescherming van het SPI-flashgeheugen uitschakelen. Ook is het mogelijk om Secure Boot uit te zetten.

Verder zou een aanvaller zo UEFI-malware in het SPI-flashgeheugen van het moederbord kunnen installeren die lastig te detecteren en verwijderen is. ESET waarschuwde Lenovo op 11 oktober vorig jaar. Gisteren kwam Lenovo met BIOS-updates en een security-advisory. Vandaag heeft ESET de details van de kwetsbaarheden (CVE-2021-3970, CVE-2021-3971 en CVE-2021-3972) openbaar gemaakt.