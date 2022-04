OM eist celstraffen voor phishingaanvallen op Marktplaats-gebruikers

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee mannen die worden verdacht van het uitvoeren van phishingaanvallen tegen Marktplaats-gebruikers gevangenisstraffen geëist. Het gaat om een 23-jarige man uit Tiel en een 22-jarige man uit Beneden-Leeuwen. Volgens het OM benaderden de twee personen die spullen op Marktplaats adverteerden.

Slachtoffers werd gevraagd een PostNL-verzendlabel aan te maken die via een betaallink kon worden betaald. Deze link wees naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers invulden konden de verdachten geld van de rekening stelen. Bijna honderd mensen deden aangifte nadat ze hun gegevens op de phishingsite hadden ingevuld en zo waren bestolen.

Het OM stelt dat de verdachten namen en profielfoto's gebruikten die van bestaande Facebook- en LinkedIn-accounts van andere personen afkomstig waren. "In een wereld waarin je bijna niet meer zonder internetbankieren kunt, is de impact van dit soort misdrijven enorm. Mensen weten niet meer welke berichten ze kunnen vertrouwen, er ontstaat wantrouwen in de samenleving", aldus de officier van justitie.

Tegen de 23-jarige man uit Tiel eiste het OM achttien maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen de 22-jarige man uit Beneden-Leeuwen is een gevangenisstraf van veertig maanden geëist, waarvan tien voorwaardelijk. Ook vindt het OM dat de twee mannen de schade die banken aan hun klanten hebben vergoed moeten terugbetalen. De rechter doet over twee weken uitspraak.