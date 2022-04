NAS-systemen QNAP kwetsbaar door lekken in Apache HTTP Server

NAS-systemen van fabrikant QNAP zijn kwetsbaar door verschillende beveiligingslekken in Apache HTTP Server. Beveiligingsupdates zijn nog niet beschikbaar, maar worden wel ontwikkeld, zo laat QNAP in een advisory weten. De Apache Software Foundation kwam op 14 maart met Apache httpd 2.4.53, waarmee meerdere kwetsbaarheden worden verholpen.

Twee van deze beveiligingslekken zijn ook aanwezig in de software die op QNAP-systemen draait. Via deze kwetsbaarheden kan een aanvaller in theorie een buffer overflow veroorzaken of heap memory met eigen data overschrijven. QNAP meldt dat het de twee kwetsbaarheden aan het onderzoeken is en zo snel mogelijk met beveiligingsupdates komt. In de tussentijd zijn er mitigaties om de problemen te verhelpen.